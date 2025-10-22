Первенство по дворовому футболу прошло в Воскресенске

Итоги первенства по дворовому футболу провели во Дворце культуры «Юбилейный» в Воскресенске. Идея создания соревнований принадлежит Александру Иванову — бронзовому призеру чемпионата Европы, чемпиону и обладателю кубка России по микрофутзалу, мастеру спорта международного класса, учителю физкультуры МОУ «СОШ „Вектор“».

Второй сезон провели в два круга. В игре за кубок приняли участие девять команд. Чемпионом первенства стала команда JWT, серебряным призером — GLADIATORS, бронзовым — IPPON.

Спортсменов в торжественной обстановке поздравили заместитель председателя Совета депутатов в Воскресенске Сергей Слепов, муниципальные депутаты Геннадий Коротеев и Галина Романова. Победителям и участникам соревнований вручили специальные награды, медали и кубки.