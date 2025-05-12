Первенство по боксу прошло в Пушкино

В парке Ивантеевки состоялось открытое округа по боксу. Соревнования, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, собрали более 60 юных боксеров из разных городов Подмосковья: Пушкино, Мытищ, Королева, Фрязина, Сергиева Посада и Ивантеевки.

По словам организаторов соревнований, участники, представлявшие возрастные категории 2013–2014 и 2011–2012 годов рождения, продемонстрировали не только отличную технику и грамотную тактику, но и проявили силу духа, волю к победе и настоящий спортивный характер.

«Финал турнира состоялся в городском парке, где проходило празднование Дня Победы. Благодаря этому, соревнования по боксу посмотрело полгорода, причем очень разной публики, от детей, до бабушек и дедушек. Считаю, что мы отлично справились — урожай медалей и десятки людей, желающих записаться в секцию бокса тому подтверждение», — сообщил тренер по боксу Антон Рыжиков.

По итогам поединков, победителями из Ивантеевки стали Ангелина Верченко, Дмитрий Бухвоствов, Степан Семионов, Николай Позаченюк, Одинахмат Рахимов, Денис Савченко, Алексей Силантьев, Федор Козлов, Богдан Бухов, Алексей Давыдов, Артем Степанов, Максим Юферев, Кирилл Торопцев и Бегзоджон Бахрамжанов.