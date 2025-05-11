Первенство округа по пляжному волейболу началось в Мытищах

В городском округе Мытищи стартовало первенство по пляжному волейболу в формате 4×4. Всего в рамках соревнований запланировано провести семь этапов, каждый из которых приурочен к значимой дате.

Первый турнир прошел 9 мая — в день 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а финальный этап намечен на 13 сентября, к 100-летию основания города Мытищи. В этот стартовый день на пляжном стадионе парка Мира собрались шесть мужских и шесть женских команд. Это лишь начало длинной соревновательной серии.

В дальнейшем пройдут еще шесть туров. 31 мая состоится этап, посвященный Дню защиты детей.

12 июня волейболисты сыграют в честь Дня России. 5 июля турнир будет приурочен к Дню семьи, любви и верности. 26 июля соревнования пройдут в память о Дне Крещения Руси. 23 августа участники отметят День Государственного флага Российской Федерации, а летний сезон пляжного волейбола завершится 13 сентября, в День городского округа Мытищи.