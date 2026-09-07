Сегодня 11:00 Первенство округа по футболу началось в Люберцах Фото: 360.ru Подмосковье

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Традиционно в сентябре на стадионах округа разворачиваются футбольные состязания для юных спортсменов. Стартовало открытое первенство городского округа по футболу среди детско-юношеских команд.

В турнире принимают участие игроки в возрасте от 10 до 15 лет. В первом туре на поле стадиона «Урожай» воспитанники Комплексной спортивной школы олимпийского резерва из Люберец встретились с футболистами из Железнодорожного. Гости сыграли здесь впервые. Матч получился напряженным и завершился со счетом 3:2 не в пользу хозяев. Но впереди целое первенство, поэтому настрой у люберецкой команды — только на победу.

После летних каникул ребята только набирают игровой темп. Тренер работает с командой и над техникой, и над настроем. А формат игры помогает юным спортсменам оттачивать навыки уже на поле.