Первенство межрегионального объединения федераций футбола прошло в Химках

Юношеские команды из Химок и Воронежа сыграли в Первенстве межрегионального объединения федераций футбола. Соревнования прошли на стадионе «Новые Химки».

Участниками состязаний стали команды игроков 2011–2012 годов рождения из спортшкол двух городов.

«Эти соревнования — настоящий праздник для юных спортсменов. Здесь каждый смог проявить свой потенциал, почувствовав при этом себя частью команды», — сказала депутат городского округа Химки Галина Болотова.

Турнир провели в рамках проекта «Старший брат», который реализуют в Подмосковье с 2016 года. Куратор проекта, член местного политсовета партии «Единая Россия» Олеся Романова отметила, что его целью является поддержка подростков из малообеспеченных и многодетных семей, а также детей участников специальной военной операции.

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