Первенство и чемпионат по тхэквондо прошли в Мытищах

Спортивное мероприятие прошло 26 октября в мытищинском Центре единоборств. Соревнования посвятили подвигу 28 панфиловцев у разъезда Дубосеково.

Первенство и чемпионат Всероссийской детско-юношеской физкультурно-спортивной общественной организации «Федерация детского тхэквондо России» межрегионального общественного объединения спортивной патриотической культурно-просветительной организации «Эридан» по спортивному бою керуги — это масштабное событие.

Участие в турнире приняли 480 юных спортсменов в составах команд из Мытищ, Домодедова, Долгопрудного, Икши, Сергиева Посада, Обнинска, Калуги, Коломны, Воскресенска, Химок и Пушкино.

Сборная городского округа Мытищи заняла второе место в общем командном зачете, продемонстрировав высокий уровень индивидуальной подготовки и слаженность в командной тактике.