Первая выездная регистрация брака прошла в парке «Меленки» в Павловском Посаде

В новой тематической зоне парка «Меленки» в День города Павловский Посад состоялась первая регистрация брака. От имени главы округа поздравить молодоженов Антона Никулина и Марию Зеленцову приехала его заместитель Светлана Аргунова.

Выпускник гимназии № 1 Антон Никулин — талантливый экономист-менеджер. Он увлекается музыкой и автомобилями, катается на сноуборде. Воспитанница школы № 18 Мария Зеленцова получила образование логопеда. Сегодня девушка трудится старшим клиентским менеджером. Мария любит путешествия и горные лыжи. Активные жители Павловского Посада вместе покоряют склоны, ходят в походы и исследуют мир на велосипедах.

Поздравить ребят с рождением новой семьи в парк «Меленки» приехали их родные и друзья. Счастья и совместных свершений молодоженам пожелал и глава Павлово-Посадского городского округа Денис Семенов.

«От всей души поздравляю Антона и Марию с этим знаменательным днем! Пусть их брак будет таким же крепким, красивым и полным приключений, как и их общие увлечения!» — сказал Денис Семенов.

Руководитель муниципалитета также пригласил все будущих молодоженов провести свадебную церемонию в живописном парке «Меленки».

«Это станет незабываемым началом вашей семейной истории!» — подытожил Денис Семенов.