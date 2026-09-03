Первая торжественная линейка прошла в корпусе гимназии № 41 в Люберцах

День знаний стал особенным для филиала «Феникс». Современному корпусу гимназии № 41 этой осенью исполнится только год, поэтому 1 сентября торжественную линейку здесь провели впервые.

Главными героями праздника стали вчерашние дошколята. Первоклассники впервые вышли на школьную сцену и сразу показали, что к новому учебному году готовы. Опытные 11-классники передали младшим товарищам свои напутствия. К поздравлениям присоединились депутаты городского округа Люберцы и первый заместитель прокурора Московской области.

Начинает новый учебный год гимназия с серьезным результатом. В 2026 году она заняла второе место в рейтинге школ Подмосковья и получила награду «Лидер образования Московской области». Поэтому планка высока как для педагогов, так и для учеников.

В корпусе «Феникс» учатся 1222 ученика. Впереди — уроки, новые достижения и важный год для 81 выпускника. А для 155 первоклассников школьная история только начинается. Первый звонок прозвучал — новый учебный год официально начался. А вместе с ним открылась и новая страница в истории молодого корпуса «Феникс».