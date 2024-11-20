Первая социальная тренировка по самбо для трудных подростков прошла в Дубне

Глава городского округа Дубна Максим Тихомиров лично провел спортивный мастер-класс для ребят, которые попали в трудную жизненную ситуацию. Руководитель муниципалитета и воспитанники секции самбо познакомили подростков с основными приемами борьбы.

Мастер-класс посвятили Всероссийскому дню самбо. Глава Дубны Максим Тихомиров поблагодарил тренеров за работу и пожелал всем воспитанникам секции спортивных успехов.

«Уверен, многие из ребят захотят вернуться в зал. Ведь самбо — не просто спорт, это культура воспитания и дисциплина. В Дубне особое отношение к нему. В нашей спортшколе воспитали не одно поколение чемпионов», — отметил он.

Победитель первенства мира по самбо Михаил Спориш пообщался с новичками. Ребята поделились, что занятие вдохновило их посещать тренировки и дальше.

Отметим, что зал борьбы в этом году отремонтировали и обновили там маты.

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