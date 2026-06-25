Первая смена сборов «Бородино-2026» завершилась в Можайске

На Бородинском поле 23 июня завершилась первая смена девятых историко-патриотических сборов «Бородино-2026». Участниками стали 200 юношей и девушек из 12 регионов России и Беларуси.

В церемонии закрытия приняли участие глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Василий Овчинников, директор музея-заповедника «Бородинское поле» Игорь Корнеев, руководитель благотворительного фонда «Струна» Валентина Лаврова, заместитель главы округа Ольга Спиридонова и члены Молодежного парламента.

Торжественный церемониал начался с выноса флагов и исполнения гимнов России и Белоруссии. С приветственными словами к участникам обратились почетные гости.

«Ребята, мне приятно сегодня быть с вами. Вы — большие молодцы. Здесь у вас была уникальная возможность получить новые знания, найти новых друзей. Вы смогли по-настоящему прикоснуться к истории, потрогать ее руками. Уверен, что Бородинское поле и эта смена останутся в ваших сердцах навсегда», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Директор музея-заповедника Игорь Корнеев вручил каждому участнику памятную медаль и грамоту.

На протяжении всей смены ребята из Приморья, Якутии, Москвы, Смоленска, Петрозаводска, Сургута, Калуги, Белоруссии и других городов не только отдыхали, но и узнавали новое об истории страны. Каждый день был наполнен экскурсиями, строевой и военной подготовкой, прохождением полос препятствий, встречами с участниками специальной военной операции и Героями России. Интерактивные занятия позволили освоить азы работы с артиллерийским орудием и пехотными ружьями, отработать строевой шаг и ориентирование по картам.

Сборы «Бородино» проводятся с 2014 года Министерством культуры Российской Федерации и музеем-заповедником «Бородинское поле» при поддержке Российского военно-исторического общества.