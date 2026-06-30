Первая смена лагеря труда и отдыха завершила работу в Серпухове

30 июня в Серпухове в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи закрылась первая смена лагеря труда и отдыха. В течение месяца 25 подростков работали на благо округа: убирали парки, скверы, прихрамовые территории, участвовали в мастер-классах и городских акциях.

За время смены ребята не только трудились, но и учились работать в команде, знакомились с новыми людьми, получали первые в жизни деньги. Главная цель лагеря — показать молодым людям, что их труд важен и востребован, а участие в жизни города приносит реальную пользу.

«Наша молодежь — это наше будущее. И от того, как мы сейчас расскажем им, как можно приносить пользу любимому округу, стране, зависит их дальнейший путь», — сказала директор Центра по профориентации и трудоустройству молодежи Надежда Еремина.

Она также отметила, что каждый участник подошел к работе ответственно и с душой. На закрытии смены ребята получили благодарственные письма за свою работу.