Первая межмуниципальная выездная администрация прошла в Подольске

В Подольске впервые прошла межмуниципальная выездная администрация, объединившая представителей сразу четырех муниципалитетов: Подольска, Домодедова, Ленинского и Лыткарина. На встрече участники постарались оперативно ответить на все обращения.

В мероприятии приняли участие глава городского округа Подольск Григорий Артамонов, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, более 50 председателей советов многоквартирных домов, а также специалисты региональных министерств и городских служб.

Григорий Артамонов отметил, что это первое событие такого масштаба для округа, где обсуждаются действительно значимые вопросы. Формат открытого диалога без формальностей позволяет услышать друг друга и находить реальные решения.

Вопросы, требующие дополнительной проработки или взаимодействия между различными ведомствами, были взяты в работу для последующего решения. Глава округа подчеркнул, что ни одна из поднятых тем не останется без внимания.

«Благодарю коллег из регионального правительства за поддержку. Понимаем, не все можно решить на уровне муниципалитета, и именно поэтому такие встречи особенно ценны. Спасибо всем, кто пришел, кто говорит откровенно, кто остается в диалоге. Мы рядом и продолжаем работать вместе», — заключил Артамонов.