Первая команда по следж-хоккею появилась в Балашихе

Следж-хоккей — это аналог обычного хоккея для маломобильных людей. Команда «Гвардия» появилась в Балашихе меньше месяца назад. Здесь собрались ребята со всей России, у каждого своя история за спиной, но объединяет их одно — все они ветераны СВО.

«Команде всего две недели, но ребята уже вполне профессионально владеют санями и умело передвигаются по площадке. Тренировки проходят на арене „Орион-Технопул“ в Балашихе, и хочу уделить особое внимание высокому качеству льда — это отмечают и тренеры, и сами спортсмены. За спортивной подготовкой и здоровьем членов команды следит профессиональный административный штаб, и уже в этом году „Гвардия“ примет участие в чемпионате России по следж-хоккею. Уверен, что впереди у ребят серьезное спортивное будущее, для этого есть все необходимое, и мы будем всячески их поддерживать. Желаю команде больших побед», — сказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.