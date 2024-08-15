Первая команда по следж-хоккею появилась в Балашихе
Тренировки по следж-хоккею прошли на ледовой арене «Орион Технопул» в Железнодорожном. Игроками первой команды Подмосковья стали ветераны специальной военной операции.
Следж-хоккей — это аналог обычного хоккея для маломобильных людей. Команда «Гвардия» появилась в Балашихе меньше месяца назад. Здесь собрались ребята со всей России, у каждого своя история за спиной, но объединяет их одно — все они ветераны СВО.
«Команде всего две недели, но ребята уже вполне профессионально владеют санями и умело передвигаются по площадке. Тренировки проходят на арене „Орион-Технопул“ в Балашихе, и хочу уделить особое внимание высокому качеству льда — это отмечают и тренеры, и сами спортсмены. За спортивной подготовкой и здоровьем членов команды следит профессиональный административный штаб, и уже в этом году „Гвардия“ примет участие в чемпионате России по следж-хоккею. Уверен, что впереди у ребят серьезное спортивное будущее, для этого есть все необходимое, и мы будем всячески их поддерживать. Желаю команде больших побед», — сказал первый заместитель председателя правительства Московской области Илья Бронштейн.
Для спортсменов подготовили комфортную ледовую площадку. Играют и профессионалы, и те, кто только недавно начал тренировки.
«Хоккей выбрал, потому что раньше занимался спортом. Играл в мини-футбол. Всю жизнь, с детства. В футболе был вратарем. Решил в хоккее тоже быть вратарем. Узнал через нашего начальника спорта Михаила, он приезжал в госпиталь и нас пригласил, и я решил попробовать здесь», — сказал вратарь команды «Гвардия» Виктор Шалыгин.
В команде всего 16 человек. Они занимаются хоккеем три раза в день. Уже 10 сентября спортсмены поедут в Ижевск на чемпионат России по следж-хоккею. Ребята из «Гвардии» представят Московскую область.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».