Первая игра Балашихинской школьной лиги КВН прошла в округе

В первом отборочном туре Балашихинской школьной лиги КВН на сцену вышли 19 команд. Участники подготовили смешные и яркие номера в стиле «фристайл». Жюри выберет лучших для выхода в полуфинал.

Поприветствовать веселых и находчивых школьников приехал глава городского округа Балашиха Сергей Юров. Он отметил невероятную энергетику в зале и рассказал о том, как КВН стал одной из дисциплин Балашихинской школьной лиги.

«Когда мы готовились к новому сезону Балашихинской школьной лиги 24/25, решили расширять горизонты и дать возможность нашим школьникам соревноваться и показывать себя не только в спортивных дисциплинах, но и в творческих. Сегодня проходит первый такой большой фестиваль КВН Балашихинской школьной лиги», — сказал Сергей Юров.

Всего за место в полуфинале боролись 35 команд КВН из разных школ и гимназий округа. Подготовкой участников занимался актер театра и кино, тренер по импровизации, актерскому мастерству и ораторскому искусству Максим Власов. Он провел для участников мастер-классы по сценической и комедийной импровизации.

Уникальный проект школьной спортивной лиги запустили в 2023 году в Балашихе по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году в каждом городе Московской области состоится единый финал среди городов-участников, который выявит абсолютного победителя Единой школьной лиги.

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