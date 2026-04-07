Перспективы развития промышленного предприятия оценили в Павловском Посаде

Рабочая встреча прошла 7 апреля с участием первого заместителя главы округа Сергея Балашова и руководства компании. Стороны рассмотрели меры поддержки бизнеса и планы развития предприятия.

В центре внимания оказались текущие показатели и перспективы роста ООО «Транстех», которое выпускает комплектующие для железнодорожного транспорта. Компания действует с 2008 года и на сегодня обеспечивает работой около 200 человек.

Предприятие занимается проектированием и выпуском сцепных устройств, поглощающих аппаратов и крэш-элементов для пассажирского подвижного состава. Также специалисты выполняют сервисное обслуживание своей продукции. С 2015 года компания поставляет беззазорные сцепные устройства для электропоездов ЭС2Г «Ласточка» в рамках программы импортозамещения.

По итогам 2025 года инвестиции в основной капитал составили более 202 миллионов рублей. Этот показатель отражает устойчивое развитие производства и расширение технологической базы.

«Такие компании формируют промышленный потенциал территории и создают новые рабочие места. Мы будем и дальше поддерживать их развитие», — отметил Сергей Балашов.

Руководство «Транстеха» заявило о планах по модернизации производства и внедрению новых решений. В компании делают акцент на качестве продукции и надежности поставок, что остается ключевым требованием рынка железнодорожной отрасли.