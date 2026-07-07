Персональную выставку картин Татьяны Беляевой открыли в Можайске

В доме-музее Сергея Васильевича Герасимова в Можайске до 26 июля работает выставка «Вселенские новости» петербургской художницы Татьяны Беляевой, которая уже стала третьим персональным проектом автора на этой площадке. Несмотря на июльскую жару и сезон отпусков, экспозиция собрала значительное число зрителей — от профессионалов до любителей, включая коллег-художников и учеников.

Татьяна Беляева — живописец из Санкт-Петербурга, работающий в манере авангардизма, сегодня она проживает в Можайском округе и преподает, передавая свой опыт новым поколениям. Ее стиль отличается яркими, экспрессивными цветами и смелым соединением религиозных образов с современным пластическим языком. В работах художницы прослеживается попытка уловить незримое, перевести новостной шум и внутренние переживания в визуальные символы.

На открытии экспозиции 3 июля заместитель директора музея-заповедника «Бородинское поле» Лариса Березовая поблагодарила художницу за участие в культурной жизни округа. На выставке представлены работы маслом и пастелью, созданные с 2021 по 2026 год, которые, по мнению посетителей, требуют неспешного созерцания для понимания всей глубины замысла.

Выставка «Вселенские новости» работает по адресу: город Можайск, улица Герасимова, дом 5 и будет доступна для посещения до 26 июля 2026 года. Возрастная категория: 6+.