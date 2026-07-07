Персональную выставку художника Александра Белугина открыли в Химках

В выставочном комплексе «Артишок» начала работу персональная выставка химкинского художника Александра Белугина «Точка». Экспозиция знакомит посетителей с новым этапом развития авторской художественной системы «Протофлексы» и посвящена философским вопросам о человеке и его внутреннем мире.

Новая экспозиция разместилась в центральном зале выставочного комплекса «Артишок». Ее автор — химкинский художник, академик Российской академии народного искусства, график и живописец Александр Белугин. В своих работах мастер продолжает развивать художественную систему «Протофлексы», исследуя темы смысла жизни, человеческой совести, духовного поиска и внутреннего устройства личности.

Основу творческого метода художника составляет многослойная живописная техника. Последовательно нанесенные слои краски создают выразительную фактуру, которая, по замыслу автора, отражает глубину человеческой психики и скрытые смыслы. Такой подход предлагает зрителю внимательно рассматривать каждую работу и самостоятельно искать ответы на философские вопросы, заложенные в произведениях.

«Выставочный комплекс „Артишок“ давно стал точкой притяжения для ценителей искусства. Сюда приезжают не только жители Химок, но и гости из других городов. Здесь можно познакомиться с современным искусством высокого уровня, поэтому приглашаю всех посетить новую выставку и открыть для себя авторский взгляд Александра Белугина на привычные вещи», — отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Выставочный комплекс «Артишок», расположенный в парке имени Толстого, принимает посетителей со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00.