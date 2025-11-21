Персональную выставку фотографа Антона Бякина открыли в Королеве

Выставку фотографий о городском округе презентовали в Королеве. В экспозиции разместили более 40 работ.

Мероприятие прошло в Деловом и культурном центре «Костино». Автор выставки «Проявление» — фотограф Антон Бякин. Он свыше 18 лет работает в Королеве и является автором сотен портретных, репортажных, пейзажных, спортивных и других фотографий.

Работы в экспозиции посвящены жителям, праздникам и повседневной жизни Королева. На снимках — ветераны и дети, космонавты, строители, спортсмены и люди других профессий, политики и случайные прохожие.

В том числе здесь можно увидеть портреты дважды Героя Советского Союза, почетного гражданина Королева летчика-космонавта Алексея Леонова и старейшего в округе ветерана Великой Отечественной войны Николая Багаева.

«Проект „Проявление“ — это проявление образа, характера наукограда через объектив, через время, через чувство дома. В этих снимках зритель узнает не только Королев, но и самого себя — того, кто живет, трудится и мечтает в этом городе», — прокомментировали в пресс-службе администрации городского округа Королев.