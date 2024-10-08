Выставка миниатюрной живописи открылась в музее в Мытищах

Экспозиция работ художника Владимира Уточкина заработала в историко-художественном музее в Мытищах. Посетить ее можно в том числе и по Пушкинской карте до 13 октября.

На выставке представлено около трех десятков миниатюр в живописном и графическом жанрах. Большая часть изображает пейзажи, но имеются также цветочные натюрморты и портреты.

Владимир Уточкин после окончания в 1958 году Федоскинской школы миниатюрной живописи некоторое время работал на местной фабрике этого направления. В коллекции художника есть работы, посвященные Федоскину, месту, где он творил.

Директор музея Мария Клычникова отметила особую ценность миниатюр, связанных с Мытищами. Одна из картин, к примеру, изображает знаменитый Московский мост. «Мы очень рады, что в нашем музее хранятся замечательные произведения этого талантливого мастера», — отметила Клычникова.

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