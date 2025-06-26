Период пересдачи ОГЭ начался в Подмосковье

Период пересдачи ОГЭ для девятиклассников начался в Подмосковье 26 июня. В первый день школьники пишут экзамен по русскому языку — одному из обязательных предметов. В пересдаче участвуют 3,6 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе областного Минобразования.

Резервный период предназначен для тех, кто не сдал экзамен с первого раза или пропустил его по уважительной причине — из-за болезни, плохого самочувствия, экстренной ситуации или утраты близких. Все причины нужно подтвердить справками или другими официальными документами.

«Для многих школьников резервные дни — это возможность пересдать экзамен и подтвердить свой уровень подготовки. Мы позаботились о том, чтобы процедура проходила объективно и в спокойной обстановке», — отметила министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

Чтобы сдать русский язык, нужно набрать не меньше 15 баллов. Экзамен длится почти четыре часа и проходит на базе 74 школ, где организовали специальные пункты проведения. За порядком следят 158 общественных наблюдателей. Резервный этап продлится до 2 июля. Если школьник не сдаст и на этом этапе, будет еще одна возможность осенью. Результаты пересдачи станут известны не позднее 4 июля.