Переходно-скоростную полосу построят на Пироговском шоссе в Мытищах в этом году

Переходно-скоростная полоса протяженностью 500 метров на пересечении улицы Совхозной с Осташковским и Пироговским шоссе строится для обеспечения более удобного выезда из жилого комплекса «Афродита» в Мытищах. Она позволит увеличить пропускную способность участка на 10-15%.

Часто на пересечении улицы Совхозной с Осташковским и Пироговским шоссе в часы пик образуется пробка, из-за чего от жителей Мытищ поступают жалобы. Планируется переразметить перекресток, перенести две остановки «Пироговский перекресток», пешеходный переход и установить на нем светофор, для улучшения дорожного движения на выезде из жилого комплекса «Афродита».

Работы ведутся специалистами Мосавтодора и должны завершиться к концу 2024 года. Реконструкцию Пироговского шоссе и строительство Мытищинской хорды, также планируется завершить к концу года. Это позволит значительно улучшить дорожную ситуацию в районе Мытищ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».