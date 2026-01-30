Переход на электронные квитанции за ЖКХ планируется в Солнечногорске
В Подмосковье запустили сервис электронных квитанций за жилищно-коммунальные услуги. Первыми новую возможность получили жители городского округа Солнечногорск.
Оформить цифровой Единый платежный документ можно через портал госуслуг региона. Для этого нужно зайти в личный кабинет, выбрать раздел «Жилищно-коммунальные услуги» и активировать опцию «Получать квитанции в электронном виде».
«Электронный формат гарантирует точность данных и скорость их доставки. При желании жители могут вернуться к бумажным счетам, подав заявление с 1 по 19 число любого месяца», — пояснил первый заместитель главы округа Виталий Тушинов.
Новый способ получения квитанций заработает со следующего расчетного периода. Бумажные экземпляры по-прежнему можно получить в офисе «МосОблЕИРЦ».