Переход через ж/д пути построят в поселке Малаховка в Люберцах в 2025 году
Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железную дорогу продолжается в Люберцах. Конструкцию возведут между станциями Малаховка и Красково.
Благодаря новому переходу свыше 10 тысяч жителей смогут быстро и безопасно добираться от Нового проспекта до 1-й Первомайской улицы.
Рабочие сейчас устанавливают металлоконструкции башен-сходов.
«Параллельно строители монтируют несъемную опалубку на пролетном строении пешеходного перехода и переустраивают инженерные коммуникации», — уточнили в министерстве.
Ширина конструкции составит четыре метра. Переход оборудуют подъемным устройством для людей с ограниченными возможностями.
Движение по нему откроют во втором квартале текущего года.
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