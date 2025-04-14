Переход через ж/д пути построят в поселке Малаховка в Люберцах в 2025 году

Строительство разноуровневого пешеходного перехода через железную дорогу продолжается в Люберцах. Конструкцию возведут между станциями Малаховка и Красково.

Благодаря новому переходу свыше 10 тысяч жителей смогут быстро и безопасно добираться от Нового проспекта до 1-й Первомайской улицы.

Рабочие сейчас устанавливают металлоконструкции башен-сходов.

«Параллельно строители монтируют несъемную опалубку на пролетном строении пешеходного перехода и переустраивают инженерные коммуникации», — уточнили в министерстве.

Ширина конструкции составит четыре метра. Переход оборудуют подъемным устройством для людей с ограниченными возможностями.

Движение по нему откроют во втором квартале текущего года.