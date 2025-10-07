Передвижные медкомплексы совершили более 8 тысяч выездов в Подмосковье с января

В Подмосковье работают мобильные медицинские комплексы, которые выезжают в отдаленные населенные пункты. Это позволяет жителям не тратить время на долгие поездки в поликлиники.

В мобильных комплексах все желающие могут пройти первый этап диспансеризации, сделать рентген, флюорографию и прочие исследования, а также пройти вакцинацию от гриппа.

«Всего с начала года было совершено более 8,5 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили почти 200 тысяч человек», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Расписание выездов мобильных комплексов составляют в соответствии с потребностями населенных пунктов.

График доступен на порталах медицинских организаций Подмосковья или в социальных сетях. Сведения о работе мобильных пунктов, где проводят вакцинацию от гриппа, опубликован на сайте.

Предварительная запись для посещения не требуется, при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС.