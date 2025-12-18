Передвижные медкомплексы совершили более 11 тысяч выездов в Подмосковье с января

Жители отдаленных территорий Подмосковья могут посетить специалистов в мобильных комплексах. Для всех желающих доступны рентгенологическое, флюорографическое и другие исследования, а также прохождение первого этапа диспансеризации.

Благодаря работе мобильных бригад пациенты могут проконсультироваться с медиками рядом с домом.

«Всего с начала года в Подмосковье было совершено почти 11,5 тысячи таких выездов, в ходе которых медицинскую помощь получили более 271 тысячи человек», — пояснил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

График выездов комплексов составляют в соответствии с потребностями того или иного населенного пункта.

Расписание доступно на сайтах медицинских организаций региона или в социальных сетях.

Для прохождения обследования при себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.