Передвижные эколаборатории совершили 72 выезда в округа Подмосковья в июне

Специалисты «Мособлэкомониторинга» совершили 72 выезда в округа Подмосковья и выполнили 84 поручения Минэкологии в июне. До конца месяца запланировано еще 20 выездных мероприятий.

«Работники учреждения профессионалы своего дела, они отбирают пробы воздуха и воды, проводят их лабораторный анализ и оповещают нас о наличии или отсутствии в них превышений концентраций загрязняющих веществ», — прокомментировал министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

В результате инспекций представители Минэкологии направили десять уведомлений о принятии мер и организации работы по недопущению негативного воздействия на окружающую среду.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что контроль за незаконным размещением отходов усилят в Подмосковье. Работой в данном направлении занимаются МВД, ГИБДД и другие службы.

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