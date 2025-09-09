Передвижной ветеринарный пункт провел вакцинацию домашних животных в Подольске

В парке имени Виктора Талалихина сотрудники подольской участковой ветеринарной лечебницы развернули передвижной пункт на учебно-дрессировочной площадке «Плотина». Подобные выездные мероприятия регулярно проводятся в парках и скверах округа, делая ветеринарную помощь доступной для жителей.

Трех животных зарегистрировали в едином региональном реестре и чипировали. Уникальный код, записанный в чипе, можно считать специальным устройством и найти владельца потерявшегося питомца через базу данных. Этих и еще несколько животных привили от бешенства.

Один из жителей округа специально приехал в парк, чтобы вакцинировать своего домашнего питомца от бешенства. Другие же владельцы животных сделали вакцинацию и чипирование спонтанно.

По словам заведующего подольской участковой ветеринарной лечебницы Вячеслава Юдина, несмотря на новизну формата, услуга пользуется спросом у горожан.