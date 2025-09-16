Передвижной пункт вакцинации от гриппа заработал в Балашихе

В Балашихе с 15 сентября начал работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт, который будет осуществлять выездные вакцинационные мероприятия в разных районах города. Он остановится возле железнодорожных станций, многофункционального центра, а также в отдаленных районах Балашихи.

Мобильные бригады примут пациентов с 09:00 до 14:00. Вакцинацию посетителям проведут при отсутствии медицинских противопоказаний. Им предложат сделать прививку от гриппа, а по желанию — и от пневмококковой инфекции. Для проведения процедуры необходимо иметь при себе паспорт, СНИЛС и полис обязательного медицинского страхования.

Для вакцинации от гриппа медработники ФАПа предлагают выбрать между двумя препаратами: «Совигрипп» и «Флю-м». От пневмококковой инфекции доступна вакцина «Превенар 13», которая защитит от опасных бактериальных осложнений.

Важно отметить, что в передвижном пункте примут только взрослых пациентов. Прививки детям от гриппа делают в детских поликлиниках, амбулаториях и образовательных учреждениях, но только с согласия родителей и после осмотра врача.