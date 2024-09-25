Передвижной пункт вакцинации от гриппа начал работать в Мытищах

В преддверии сезона повышенной заболеваемости в городском округе Мытищи активно продолжается прививочная кампания. Мобильный пункт вакцинации против гриппа и пневмококковой инфекции будет работать 25, 27 и 30 сентября напротив офиса МФЦ на улице Карла Маркса, 4.

Жители смогут не только сделать прививки, но и пройти бесплатный профилактический медосмотр по программе диспансеризации.

Директор центра «Мои Документы» городского округа Мытищи Юлия Сычева отметила, что мобильный пункт будет работать с 9:00 до 12:00. Посетить его сможет любой желающий. При себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.

В рамках диспансеризации предусмотрен забор крови, поэтому по рекомендации медиков тем, кто захочет пройти обследование, необходимо подойти натощак.

Организаторы приглашают всех желающих воспользоваться возможностью защитить свое здоровье и пройти необходимые медицинские процедуры.

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