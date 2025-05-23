Передвижной маммограф приобрели для Шатурской больницы

Новый мобильный медицинский кабинет появился в муниципалитете. Оборудование было закуплено благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
Врач-рентгенолог Шатурской больницы Игорь Батицкий рассказал, что передвижной маммограф может перемещаться по муниципальному округу и проводить обследование женщин прямо там, где это необходимо.
Новый мобильный медицинский кабинет оснащен современным маммографом, который обеспечивает высокое качество снимков и точность диагностики. Обследование проводят опытные медицинские специалисты. Процесс занимает всего несколько минут. Все результаты лечащий врач получит в кратчайшие сроки.
Записаться на обследование женщины в возрасте от 40 лет и старше могут через участкового врача.
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