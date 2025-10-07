Передвижной маммограф приедет в Наро-Фоминск 27 октября

Возле поликлиники в поселке Молодежный 27 октября появится передвижной маммограф, предоставляющий возможность женщинам пройти профилактическое обследование без необходимости ехать в другой населенный пункт. Эта акция направлена на повышение доступности медицинской помощи и заботу о здоровье жительниц поселка.

«Маммография — метод диагностики заболеваний молочных желез, позволяющий выявлять различные патологии, включая злокачественные новообразования, на самых ранних стадиях развития. Ранняя диагностика имеет решающее значение для успешного лечения», — сообщили в медицинском учреждении.

Для прохождения обследования в передвижном маммографе 27 октября необходимо иметь при себе паспорт и полис обязательного медицинского страхования. Предварительная запись на обследование уже открыта и позволяет выбрать удобное время для посещения.