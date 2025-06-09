Передвижение на электросамокатах запретят в Наташинском парке в Люберцах

В Наташинском парке городского округа Люберцы введут полный запрет на использование средств индивидуальной мобильности. Об этом сообщил глава муниципалитета Владимир Волков по итогам рабочего визита в зону отдыха.

Владимир Волков отметил, что Наташинский парк — самый посещаемый в округе. Совместно с Общественным советом и местными депутатами глава обсудил вопросы, которые волнуют посетителей. Особенно беспокоят регулярные «гонки» на электросамокатах и электровелосипедах по пешеходным дорожкам.

В связи с этим «Дирекция парков» изменит правила посещения — передвижение на таких средствах будет полностью запрещено.

Он также подчеркнул, что сотрудники охраны ежедневно проводят профилактические беседы с нарушителями и установлены информационные таблички с новыми правилами.

Кроме того, жители Люберец подняли вопросы по поводу гриль-домиков на территории парка. Надзорные органы провели проверки, выявили ряд нарушений. Сейчас ведется работа по расторжению договоров аренды.

Напомним, что в Наташинском парке завершается третий этап реконструкции в рамках государственной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2023–2025 годы. До конца лета здесь планируется установить детскую площадку, высадить деревья и цветники, а также посеять газон в лесной части парка.