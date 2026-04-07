Передача объектов ЖКХ на баланс области завершилась в Воскресенске

В Московскую область передали имущественный комплекс МУП «Белоозерское жилищно-коммунальное хозяйство» из городского округа Воскресенск. В состав вошли сотни объектов инфраструктуры, техника и оборудование, необходимые для работы коммунальной системы.

Передача затронула значительный объем активов коммунального хозяйства. В перечень вошли 696 объектов недвижимости. Среди них артезианские скважины, насосные станции, водозаборные узлы, станции обезжелезивания, канализационные насосные станции, очистные сооружения и сети водоснабжения и водоотведения. Также переданы коллекторы, склады и хозяйственные постройки, а вместе с ними земельные участки общей площадью 7,5 гектара.

В состав имущества включили и специализированную технику. Регион получил 37 единиц транспорта, в том числе автомобили КАМАЗ и УАЗ, экскаваторы-погрузчики, илососные машины, автокраны, тракторы и микроавтобусы. Дополнительно передано 560 единиц оборудования. В этот список вошли насосы, электродвигатели, преобразователи частоты и пожарные гидранты.

После оформления права собственности объекты планируют включить в государственные программы обновления коммунальной инфраструктуры. Это позволит провести ремонт и модернизацию систем водоснабжения и водоотведения.

«В будущем объекты будут внесены в планы по ремонту и модернизации в рамках государственных программ. Это повысит надежность и качество коммунальных услуг для жителей Подмосковья и создаст основу для развития инфраструктуры региона», — отметил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.