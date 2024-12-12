Перечень объектов для земельных участков без торгов расширили в Подмосковье

Подмосковные предприниматели смогут получить земельные участки без торгов для строительства гостиниц, где будут бесплатно проживать родители детей, проходящих лечение в медцентре Рошаля и областном онкодиспансере. Такой закон приняли на 100-м заседании Мособлдумы.

Как рассказали в ведомстве, земельные участки без торгов начнут предоставлять для объектов, предназначенных для бесплатного проживания родителей юных пациентов.

«Закон принят, поскольку согласно законодательству, средство размещения включает здание или помещение с необходимым оборудованием для временного проживания людей. Однако медицинские организации, предоставляющие такие услуги, не считаются гостиницами», — пояснили в Мособлдуме.

Детский медцентр имени Рошаля находится в Красногорске и сработает с августа этого года. Помощь там получают юные пациенты со всей России.

Областной онкологический центр находится в Балашихе. Это ведущее специализированное учреждение, где детям оказывают высокотехнологичную помощь.