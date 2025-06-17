Пенсионеры возобновили занятия на хэндбайках в Мытищах

Участники клуба «Активное долголетие» в Мытищах освоили настольный теннис и занятия на хэндбайках. Филиалы клуба открыты в нескольких точках городского округа.

Они продолжили заниматься не только различными видами гимнастики и скандинавской ходьбой, но и с мая возобновили занятия на хэндбайках и игры в настольный теннис. тот вид спорта может не только укрепить здоровье, но и положительно повлиять на зрение.

Игроку в настольный теннис необходимо постоянно следить за движением мячика, таким образом будет регулярно выполняться специальная зарядка для глаз.

Долголеты, которые выбрали для себя этот вид спорта, могут посещать занятия каждую среду с 10.00 до 11.00 в школе настольного тенниса «Твоя подача» по двум адресам: в торгово-развлекательном центре «Июнь» и торгово-развлекательном комплексе «Красный Кит».

Телефон для справок: отделение активного долголетия Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Мытищинский» — 8 (498) 600-35-87.