Пенсионеры в Солнечногорске стали призерами чемпионата России по фоновой ходьбе

Участники клуба «Активное долголетие» из Солнечногорска продолжают бороться за победу в чемпионате России по фоновой ходьбе «Человек идущий», стартовавшем 20 сентября. Команда округа входит в четверку лучших.

В группе 15 участников — их возраст от 60 до 78 лет. Каждый из них ежедневно проходит не менее 25 тысяч шагов, фиксируя результат через специальное мобильное приложение. С 1 по 9 октября солнечногорцы суммарно преодолели 3 375 000 шагов — примерно по 225 тысяч на каждого.

В категории «Пенсионеры» за звание лучших соревнуются 101 команда со всей страны. В предыдущие два года солнечногорские участники «Активного долголетия» под руководством тренера Ирины Воробьевой становились победителями чемпионата.

«Наша команда демонстрирует впечатляющие результаты — сейчас они в четверке лидеров и борются за первое место. Проект „Человек идущий“ важен для популяризации активного и здорового образа жизни среди старшего поколения. Ходьба не имеет противопоказаний и доступна для людей всех возрастов с разным уровнем физической подготовки. Мы гордимся нашими активными жителями! Они являются примером для всего округа», — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

Проект «Человек идущий» реализуется благотворительным фондом Лиги здоровья нации при поддержке Министерства спорта РФ в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни». Его цель — повышение ежедневной физической активности граждан и продвижение культуры здорового образа жизни.