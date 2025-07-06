Пенсионеры в Дмитрове посетили спортивно-оздоровительный комплекс «Сорочаны»

Участники губернаторского проекта «Активное долголетие» в Дмитрове совершили путешествие по «Тропе здоровья» в спортивно-оздоровительном комплексе «Сорочаны». В конце они пообедали в кафе и прочитали стихи известных поэтов.

Участники «Активного долголетия» с удовольствием занимаются гольфом, большим теннисом, катаются на велосипедах, осваивают компьютерную грамотность, участвуют в творческих мастер-классах и даже совершают полеты на аэростатах.

Специально для них в комплексе «Сорочаны» разработали «Тропу здоровья», и пенсионеры с удовольствием согласились принять участие в путешествии. Маршрут проходил через живописные уголки по извилистым тропинкам, где жители Дмитрова старшего поколения наслаждались красотой природы.

Программа включала в себя времяпрепровождения на свежем воздухе и обед в кафе. Пенсионерам подали травяной чай и домашний пирог. Во время творческого вечера они читали стихи Агнии Барто и Леонида Филатова, а также авторские произведения. Веселые конкурсы и душевные песни создали атмосферу праздника.

«В нашем округе проект губернатора Андрея Воробьева „Активное долголетие“ демонстрирует свою высокую эффективность. Его участники не раз доказали, что активная жизненная позиция и любовь к движению — ключ к долголетию и хорошему настроению, а возраст — это всего лишь цифра в паспорте», — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.