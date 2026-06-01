Пенсионеры приняли участие в развлекательной программе в Воскресенске

29 мая в рамках программы губернатора Московской области «Активное долголетие» для участников любительского объединения «Время жить» (руководитель Елена Кижаева) состоялась развлекательно-познавательная программа «Скоро лето». В этот день на сцене многофункционального зала прозвучало немало песен о лете в исполнении солистов вокальной студии «Иван-да-Марья» (руководитель Валентина Жукова) — Ольги Симаковой, Елены Капорской, Светланы Захаровой, Валентина Кузнецова, представителя объединения «Время жить» Анатолия Вишни, а также студии академического вокала «PRIMA» (вокальные группы «До-ре-ми» и «Мозаика», солисты Амина и Билол Давлатовы, Екатерина Кондратьева, руководитель Татьяна Родина).

Трогательным моментом мероприятия стало поздравление Валентина Ивановича Кузнецова с 85-летием. Участница хора русской песни «Купава» Татьяна Бонцева создала для юбиляра музыкальный фотоколлаж. Игровая программа состояла из викторины «Что мы знаем о лете?» и командного танцевального батла, в котором победила дружба. Мероприятие завершилось дискотекой, где каждый мог почувствовать себя частью большого летнего праздника.

Развлекательно-познавательная программа «Скоро лето» стала ярким и запоминающимся событием для участников объединения «Время жить», подарив им позитивные эмоции в преддверии лета.