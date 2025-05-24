Пенсионеры приняли участие в фестивале к 80-летию Победы в Серебряных Прудах

Фестиваль «Победа в сердце каждого живет» собрал более 100 участников «Активного долголетия» в Серебряных Прудах. Для них организовали работу музея, дегустацию и мастер-классы.

Участниками события стали люди серебряного возраста из Московской, Тульской и Рязанской областей. Всего более 100 человек.

На большой площадке для них работал музей оружия под открытым небом, была организована дегустация чаев и мастер-классы. Мероприятие посвятили юбилею Победы в Великой Отечественной войне.

«Этот год у нас посвящен году Защитника Отечества, также он совпал с 80-летием Победы в Великой Отечественной войне, и естественно, все мероприятия от творческих до спортивных у нас посвящены этой тематике. Чтобы люди помнили всегда о Победе и о подвиге наших земляков», — сказала заведующая отделением клуба «Активное долголетие» в Серебряных Прудах Екатерина Миронова.