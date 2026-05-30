Пенсионеры приняли участие в электронном голосовании в Коломне

Жители городского округа Коломна продолжают участвовать в электронном предварительном голосовании партии «Единая Россия». За помощью в освоении онлайн-формата в общественную приемную партии обратились представители старшего поколения.

Электронное предварительное голосование партии «Единая Россия» проходит с 25 по 31 мая. Жители выбирают потенциальных кандидатов для участия в выборах в Государственную думу, Московскую областную думу и муниципальные советы депутатов. В городском округе Коломна в голосовании участвуют представители разных возрастов и профессий, в том числе пенсионеры.

Представители коломенского отделения Союза пенсионеров Подмосковья посетили общественную приемную партии, чтобы получить консультацию по работе с электронной платформой. С вопросами, связанными с онлайн-голосованием, им помог разобраться председатель Совета депутатов городского округа Коломна Николай Братушков.

Во время встречи он рассказал о реализации народной программы партии. Он напомнил о проектах, которые были выполнены по обращениям жителей за последние годы, и предложил участникам поделиться своими инициативами для формирования новой программы, с которой партия планирует участвовать в сентябрьских выборах.

«Наша задача заключается в том, чтобы общество продолжало развиваться на основе взаимопонимания между жителями и их избранниками. Только совместная работа позволяет добиваться положительных результатов для людей», — отметил Николай Братушков.

Проголосовать за выбранного кандидата можно на сайте pg.er.ru до 31 мая включительно. Для участия необходимо заранее зарегистрироваться на платформе в качестве избирателя.