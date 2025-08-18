Пенсионеры Подмосковья прошли обучение в школе вождения электросамокатов

В Красногорске на территории детского городка «Сказочный» организовали первую школу вождения электросамокатов для участников проекта «Активное долголетие». В Министерстве транспорта Подмосковья отметили, что более 30 представителей старшего поколения под руководством персональных инструкторов освоили азы управления современным транспортом.

Программа мероприятия оказалась насыщенной. Желающие могли примерить специальные очки, демонстрирующие состояние опьянения, и попробовать пройти в них полосу препятствий. Для детей организовали мастер-класс по созданию световозвращающих элементов.

«Специально приехала сюда, чтобы научиться кататься на самокате — спасибо волонтерам, что все рассказали, и у меня все получилось. Я езжу на велосипеде, баланс умею держать, а вот на самокате еще не ездила — а теперь буду», — поделилась впечатлениями участница проекта «Активное долголетие» Ирина.

Заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Евгения Каретникова отметила, что ведомство стремится создать пространство, где и юные, и пожилые участники дорожного движения чувствуют себя защищенными.

«Сегодня в рамках мероприятия специалисты разных организаций вместе формируют культуру безопасного движения, чтобы представители разных поколений знали правила и смогли научить друг друга», — пояснила Каретникова.

Все участники получили полезные подарки — специальные аксессуары и информационные материалы.

«В рамках специальной акции мы подготовили световозвращающие шоперы, которые помогут пенсионерам быть заметнее на дороге в темное время суток, а также памятки с ключевыми правилами безопасности. Забота о пешеходах — наш приоритет, ведь безопасность начинается с внимательности», — рассказал заместитель генерального директора группы компаний «Урбантех» Александр Домбровский.