Пенсионеры Подмосковья поучаствовали в турнире поэзии в Сергиевом Посаде

Областной творческий турнир «Поэтический ринг» прошел в центре «Дубрава» имени протоиерея Александра Меня в Сергиево-Посадском городском округе. В конкурсе приняли участие более 150 талантливых участников старшего возраста из 16 муниципалитетов Подмосковья.

Как рассказали в Министерстве социального развития Московской области, конкурс состоял из двух этапов. Сначала участники прочитали со сцены свои стихотворения на тему «У природы нет плохой погоды», а затем жюри предложило на скорость сочинить четверостишие, взяв на основу пару поэтических строк.

Первое место на конкурсе занял Константин Зиновьев из Клина, второе и третье места достались конкурсанткам и Серпухова- Татьяне Гордон и Ольги Корнауховой.