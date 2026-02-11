Пенсионеры передали вещи для перинатального центра в Воскресенске

Участницы губернаторской программы «Активное долголетие» вновь передали партию вязаных вещей в Коломенский перинатальный центр. Уютные конверты, шапочки и носочки, созданные с любовью и заботой, предназначены для новорожденных, особенно нуждающихся в тепле и внимании.

Программа «Активное долголетие» реализуется в Воскресенском округе с 2019 года. Среди самых востребованных активностей — уроки вязания под руководством опытного специалиста Елены Кузьминой. Раз в неделю она собирает желающих, чтобы поделиться секретами мастерства. «Вязание — это не просто творчество. Это тренировка памяти, моторики, координации. Все это очень важно в любом возрасте», — поясняет Елена Анатольевна, которая владеет спицами и крючком с детства.

Для многих участниц рукоделие стало не только любимым досугом, но и способом делать добрые дела. В прошлом году мастерицы уже вязали для бойцов СВО — каждую пару носков сопровождали теплым письмом. Помощь перинатальному центру тоже превратилась в добрую ежегодную традицию.

На этот раз вязаные подарки для самых маленьких передали сотрудникам Центра, которые поблагодарили мастериц за отзывчивость и чуткость.

Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» приглашает жителей старшего поколения присоединиться к программе «Активное долголетие». Для участия необходима социальная карта жителя Подмосковья.

Подробности по адресу: г. Воскресенск, ул. Победы, д. 30, телефон: 8 (49-64) 42-30-09.