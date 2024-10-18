Пенсионеры из Зарайска поучаствовали в мастер-классе по гимнастике

Участники клуба «Активное долголетие» из Зарайска приехали на авторский мастер-класс по оздоровительной гимнастике в местный Дворец спорта. Им показали специально разработанные для их возраста упражнения и рассказали о философии направления.

Поучаствовать в мастер-классе решили также пенсионеры из Серебряных Прудов, Луховиц, Ступина и Озер. Все они — участники проекта «Активное долголетие».

Мастер-класс для них провел Владимир Плетнев. Он рассказал о том, как выстраивается связь между телом и разумом, какие упражнения можно выполнять в серебряном возрасте и какой нужен для этого уровень подготовки.

Подобные мероприятия для участников клубов «Активное долголетие» проводятся в Подмосковье регулярно.

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