Пенсионеры из Воскресенска стали участниками интеллектуальной игры

27 июля во дворце культуры «Юбилейный» прошло мероприятие «Своя игра» для участников программы губернатора Московской области «Активное долголетие». Участники разделились на три команды и проверили свои знания в разных темах.

Члены любительского объединения «Время жить» под руководством Елены Кижаевой сразились в интеллектуальном марафоне. Команды «Девчата», «Эрудиты» и «Иван-да-Марья» отвечали на вопросы по темам «Поэты», «Кино 80-х», «Флаги», «Традиции» и «Головные уборы».

Участники проявили знания, смекалку и быструю реакцию. Победителем стала команда «Иван-да-Марья». Ярким дополнением встречи стали музыкальные номера. Знакомые и любимые композиции исполнили Елена Григорьева, Людмила Микитюк, Светлана Захарова и Мария Каторгина.

Интеллектуальный марафон не только расширил кругозор, но и подарил людям пенсионного возраста радость общения и положительные эмоции.