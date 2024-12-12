Пенсионеры из Воскресенска побывали на экскурсии в Домодедове

Участники клуба «Активное долголетие» из Воскресенска посетили округ Домодедово. Для них организовали экскурсию в Серафимо-Знаменский скит и Храм Святителя Николая Чудотворца.

Сначала пенсионеры из Воскресенска приехали в Серафимо-Знаменский скит, который находится около села Битягово. Для них провели историческую экскурсию и рассказали о том, как работает женский монастырь.

Активисты узнали, как устроена архитектура главного храма, о ценности различных элементов строения.

Далее участники «Активного долголетия» отправились в Храм Святителя Николая Чудотворца с приделом преподобного Кирилла Белоезерского. Он расположен в селе Лямцино.

Для гостей провели экскурсию по приходскому музею «Церковь и Армия. Союз во имя жизни». Участники узнали о роли церкви и армии в жизни страны и побывали в самом храме.