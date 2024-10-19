Пенсионеры из центра соцобслуживания в Дмитрове побывали на выставке в Яхроме

Экскурсию по выставке Центра культурного развития «Яхромский» организовали для проживающих в стационарном отделении и посещающих социально-реабилитационное отделение Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Дмитровский». Им показали картины знаменитых художников-иллюстраторов.

В экспозиции можно было увидеть работы Германа Огородникова и Ольги Левонович. Творчество касалось таких тем как народные сказки, детские рассказы и карикатуры из журнала «Крокодил».

Поучаствовать в мероприятиях центра «Дмитровский» можно, позвонив по телефону 8-916-936-00-55 или оставив заявку на портале «Долголетие».

Отметим, что центр соцобслуживания и реабилитации ранее включили в Общенациональный реестр «Флагманы социально-экономического развития России 2021 года» как «Лучшее учреждение социального обслуживания».

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