Пенсионеры из Щелкова выиграли фестиваль активного долголетия

В спортивном комплексе «Подмосковье» в Щелкове состоялся ежегодный фестиваль активного долголетия. В этом году команда пенсионеров из Монина в очередной, уже восьмой раз, подтвердила свой статус абсолютного лидера.

Фестиваль собрал более ста участников, представляющих различные уголки округа. Спортивные коллективы приехали из центральной части Щелкова, микрорайонов Бахчиванджи, Воронок и Чкаловский, а также из поселков Фряново и Загорянский. Все они продемонстрировали свои навыки в 11 видах спорта. Программа соревнований была насыщенной и включала как традиционные, так и более современные дисциплины: от скандинавской ходьбы и меткости в дартсе до шахмат и русских шашек.

«Особое внимание привлекла команда из Монина, которая уже давно стала легендой этих соревнований. Их победа в этом году стала уже восьмой по счету, что является беспрецедентным достижением и говорит о стабильно высоком уровне подготовки, сильном командном духе и неустанной работе», — сообщил тренер спортсменов.