Пенсионеры из Пушкино освоили аргентинское танго

В социальном центре «Пушкинский» города Ивантеевка музыка не затихает даже в будние дни. Вот уже несколько месяцев пенсионеры меняют привычный ритм жизни на ритмы аргентинского танго.

Проект реализуется в рамках программы «Активное долголетие». Занятия проходят под руководством Елены Ильичевой — не просто тренера, но и «серебряного волонтера», которая вкладывает в уроки все свое мастерство.

«Танго выбрано неслучайно: это не просто танец, а целая терапия. Такие тренировки комплексно воздействуют на организм: улучшается координация, выправляется осанка и укрепляется сердечно-сосудистая система. Кроме того, необходимость запоминать сложные связки, шаги и повороты заставляет мозг работать на полную мощность, что является отличной профилактикой возрастных изменений», — подчеркнули организаторы.

Для участников проекта танго стало «диалогом без слов». Заведующая отделением центра Светлана Гончарова уверена: выражать эмоции и чувствовать ритм можно в любом возрасте. Она называет эти занятия «разговором двух сердец на языке движений», подчеркивая, что барьеры существуют только в нашей голове. Двери центра открыты для всех желающих. Занятия проходят по адресу: Центральный проезд, 1.