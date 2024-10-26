Пенсионеры из Павловского Посада поучаствовали в соревнованиях по плаванию

Соревнования по плаванию среди участников клуба «Активное долголетие» прошли в Павловском Посаде. Участники встретились в физкультурно-оздоровительном комплексе «Лидер» в Электрогорске.

За первое место состязались как мужчины, так и женщины. Все показали достойные результаты.

Участники клуба «Активное долголетие» регулярно занимаются спортом. Поэтому на соревнованиях они готовы демонстрировать свои навыки в полной мере.

Болельщиками стали друзья и родственники спортсменов-участников.

Отметим, что программа «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. Ее цель — поддерживать здоровый образ жизни среди пожилых людей. Проект действует в рамках нацпроекта «Демография» и регионального проекта «Старшее поколение».

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